بعد علي حكمي.. تعرف على أبرز المشاهير الذين ماتوا غرقاً

حالة من الحن الشديد سيطرت على الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة دول الخليج بعد سماع خبر وفاة المذيع الشاب علي حكمي غرقاً في البحر الأحمر، وتداول الكثيرون من محبي علي تغريدته الأخيرة التي قال بها: «سنرحل يوماً دون وداع، سنترك خلفنا كل ما نريد، وما لا نريد..

ذلك هو الرحيل البعيد.. اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل وارزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت».

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كما قال أيضاً: « «أريد أن ألهم الناس، أريد أن ينظر لي أحدهم ويقول: بسببك أنت لم أستسلم».

وحرص عدد كبير من مشاهير الخليج على نعيه فقال أحدهم: « قبل أقل من ٣ ساعات يصور سناب وعايش حياته وفرحان بالأمطار والآن هو في ذمة الله! الحياة قصيرة جداً جداً جداً، الله يغفر لك ويرحمك»، وقال آخر « وفاة الزميل الإعلامي علي حكمي غرقاً مساء اليوم #الجمعة، أسأل الله العلي العظيم أن يتقبله من الشهداء الأبرار، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

يشار إلى أن هناك عدداً من المشاهير قد رحلوا عن حياتنا غرقا أيضاً من بينهم الممثل والمخرج الكويتي فيصل المسفر الذي توفي غرقاً في حمام السباحة وسلطان القزلان الذي غرق في أحد الأبار وسرديفي كابور التي توفيت بعد أن فقدت وعيها، وأخيراً النجمة أسمهان التي فقدت سيارتها في المياه.