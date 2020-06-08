نجل وفاء عامر ينفعل على متابع سبّ والدته

تفاجأ عمر فوزي نجل الفنانة وفاء عامر والمنتج محمد فوزي بتعليق من أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير تيك توك، انتقده بسبب ما يقدمه على هذه المواقع؛ حيث علق هذا الشخص وقال لنجل وفاء عامر «إيه يا ابن أمك مالك».

ليقوم عمر بالرد عليه قائلاً: «على فكرة أنت كده مش بتشتمني.. أنت ابن خالتك يعني! ما أنت ابن أمك برضو.. أنت كده مش الواد الجامد اللي مفيش منه»، ويتفاعل معه الكثيرون من محبيه وأشادوا بطريقته المهذبة في الرد على إساءة هذا الشخص.

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وانضم عمر فوزي لموقع التيك توك منذ عدة أسابيع، وبدأ في تقديم عدد من المقاطع المصورة التي يقلد خلالها الكثيرين من نجوم الفن من أصدقاء والدته ووالده، وحقق نسب مشاهدة كبيرة بينما ينتقده البعض ويصفونه بأن موهبته ضعيفة وأن ما يقوم به مجرد خطوة للبدء في دخول الوسط الفني وتقديم أحد الأدوار في الأعمال التي تقدمها والدته، مثله مثل الكثيرين من أبناء الفنانين.

وكانت الفنانة وفاء عامر أكدت من قبل أنها تتمنى أن ينشغل نجلها بالتعليم وبعد ذلك يحدد هدفه.

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