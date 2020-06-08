مفاجأة في قضية حنين حسام بعد 48 يوماً قضتها داخل السجن

أمر قاضي المعارضات بمحكمة العباسية بإخلاء سبيل حنين حسام الشهيرة بفتاة التيك توك بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك بعد أن قضت 48 يوماً بالسجن بتهمة التحريض على الفجور، كما قرر قبول الاستنئاف المقدم من الفتاة.

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وذكرت تحقيقات النيابة عن الكثير من تفاصيل هذه القضية وقالت في مذكرتها: «إنه في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية، وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس «كورونا»، واستحدثت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتياناً وفتيات قُصَّراً وبالغين واستدراجهم، ومنهم حسنو النية، إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية».

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يشار إلى أن محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قرر تحويل هذه الفتاة للتحقيق، وأكد أن النتيجة ستكون حازمة مع هذه الفتاة التي أساءت لطالبات جامعة القاهرة.

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