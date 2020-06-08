الأسماء الحقيقية للفنانين.. مي عز الدين وزينة ومدحت صالح الأغرب

يشغل بال الكثير من محبي ومتابعي نجوم الفن أسماؤهم الحقيقية وأعمارهم، وسنقدم في الموضوع التالي أسماء وأعمار أشهر نجوم الوسط الفني.

الفنانة مي عز الدين اسمها الحقيقي هو ماهيتاب حسين عز الدين، أما الفنانة زينة فاسمها الحقيقي وسام رضا إسماعيل، أما الفنانة بوسي زوجة الفنان الراحل عمر الشريف فاسمها الحقيقي صافيناز مصطفى قدري.

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الفنانة والراقصة بوسي اسمها الحقيقي هو إنعام سعد، والفنانة ميمي جمال اسمها الحقيقي هو أمينة مصطفى جمال، أما المطرب مدحت صالح فاسمه الحقيقي محمد محمود صالح وهبة.

الفنانة عطيات عبد الفتاح إبراهيم هو الاسم الحقيقي للفنانة فيفي عبد، أما الفنانة يسرا فاسمها الحقيقي سيفين حافظ نسيم، والفنانة سوسن بدر اسمها الحقيقي هو سوزان أحمد بدر الدين أبو طالب.

الفنانة هياتم التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 68 عاماً اسمها الحقيقي هو سهير حسن، والفنانة لبلبة اسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان، والفنانة ليلى طاهر اسمها الحقيقي هو شرويت مصطفى.

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