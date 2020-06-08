روزانا اليامي ترصد 3 آلاف ريال لمن يتفاعل معها ويقدم دعوة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شغلت الإعلامية السعودية روزانا اليامي الجمهور بعد تداول اسمها بكثافة عبر وسم يحمل اسمها #روزانا_اليامي على موقع "تويتر" إذ دعت متابعيها للتفاعل عبر هذا الوسم عقب إعلانها العودة إلى تويتر بعد انقطاع دام لفترة طويلة.

واستطاع وسم #روزانا_اليامي أن يصل قائمة الأعلى تداولًا ويتصدر التريند السعودي خاصة وأن اليامي رصدت 3 آلاف ريال سعودي لمن يتفاعل على الوسم بكتابة دعوة موضحة أنه سيتم السحب على 3 تغريدات وتمنح صاحب كل تغريدة ألف ريال سعودي.

وقالت روزانا اليامي في خاصية "الاستوري" عبر إنستغرام: "بعد انقطاع طويل أعود إلى تويتر"، مضيفة: "تعالوا نتسلى ادخلوا هاشتاق #روزانا_اليامي في تويتر واكتبوا دعوة وراح أسحب على 3 تغريدات كل تغريدة بـ 1000 ريال".

وتفاعل الجمهور مع الإعلامية السعودية ولكن الغريب أن من دون تغريدات عبر الوسم لم يتطرق لكتابة دعاء كما طالبت، حيث فهم قصة الهاشتاق عدد قليل للغاية، وتساءل كثيرون عن القصة التي فعلتها روزانا اليامي لكي تصل إلى التريند، بينما استغل كثيرون الأمر وتغزلوا في جمالها.

وبينما يتصاعد الوسم كان للبعض الآخر حديث مختلف إذْ أشاروا إلى أنهم اطلعوا على حسابها في "سناب شات" ووجدوها تصور مقطع فيديو من خروج لها وتظهر بدون كمامة أو اتخاذ إجراءات احترازية.

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يذكر أن روزانا اليامي حسمت في وقت سابق الجدل حول حقيقة الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي قيل عنها بأنها لجنينها بعد الإجهاض، حيث نفت أن تكون الصورة المتداولة هي لجنينها الذي فقدته، إلا أنها لم تنف في الوقت نفسه أنها تعرضت للإجهاض بالفعل.

وكتبت الإعلامية عبر "ستوري" إنستغرام: "توضيح روزانا بخصوص صورة الجنين.. كثرت الأسئلة وحقيقي انزعجت منها.. أكيد أني ما صورت إجهاضي والصورة اللي حطيتها تعبيرية للموقف اللي عشته".

وكانت الصورة المتداولة قد أحدثت جدلا واسعا بين الجمهور وأثارت استغرابهم عن سبب قيام اليامي بنشرها، فيما لم يصدقها آخرون وقالوا بأنها غير حقيقية، وعلى إثر هذه البلبلة خرجت الإعلامية السعودية لتوضح الأمر وتضع حدا للتكهنات.

وأعلنت روزانا اليامي خبر زواجها بشكل مفاجئ لجمهورها، وذلك من خلال حسابها عبر "إنستغرام"، وتعمدت عدم الكشف عن هوية أو جنسية زوجها حيث اكتفت بالإعلان عن اسمه فقط، وكشفت عن عدد من الصور نشرتها والتي أظهرت توقيعها على عقود الزواج، وأخفت وجه زوجها بقلب أحمر.

أما عن سبب إخفائها زوجها وعدم ظهوره في السوشال ميديا أو الإدلاء بأي معلومات خاصة عن جنسيته أو مهنته، قالت اليامي :"أنا قولت أنه ما بيطلع في السوشال ميديا لأن هادا مو مجاله.. وما حدا خصه هو بيشتغل في إيه.. عادا شي يخصني أنا ليه يسألوا".