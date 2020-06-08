سعوديون يطالبون بعودة الفنان عباس إبراهيم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالب رواد مواقع التواصل في تويتر بعودة المطرب السعودي الشاب عباس إبراهيم، مرة أخرى إلى الساحة الفنية، ودشَّن المغردون وسما بعنوان "عباس ابراهيم ارجع" ، داعين الفنان الشاب لاستكمال مسيرته والعودة إلى الغناء.

ووصف المغردون صوت الفنان عباس إبراهيم، بأنه يشبه صوت فنان العرب محمد عبده، واسترجعوا أغانيه وأبرز المقاطع التي تميز بها.

وبدأت القصة عندما كتب أحد الحسابات لمعجبي الفنان السعودي "مرحباً يا اصدقاء كلنا نعرف عباس ابراهيم ونعرف قوة صوته وأغانيه، رغم أنها قليلة إلا أنها خالدة، اختفائه من الوسط الفني خلنا نفتقده كثير، كما ظهر لنا فنانين وفن هابط وتافه، نتمنى عودته ورجوع الفن معه وعشان كذا نبي نرفع هشتاق في تويتر، يوصل صوتنا له ويفاجئنا برجوعه او حتى بأغنية جديدة له، كلكم شاركوا وانشروه".

وانطلق بعدها الوسم إلى قائمة الترند في تويتر السعودية وجاء في التعليقات: "حلوه فكره الهشتاق فعلا والله نحتاج صوته فالساحه ذبحونا هاللي يغنون الحين تكفى ياعباس احذف عليك نقابي ارجع".

وقال آخر: "والله زماان عن أغانيه يا ليته يرجع لكن بنفس الطريقة الي عرفناه فيها من القلة الي صوتهم وأداءهم مميز".

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والفنان عباس إبراهيم من مواليد جدة أغسطس 1988، ورغم صغر عمره إلا أنه نافس بقوة على الساحة الفنية وتصدرت مبيعات ألبومه الأول الرسمي اسمعوني أسواق الكاسيت، وأصبح نجمًا في عالم الفن.

وللمطرب عباس إبراهيم 6 ألبومات رسمية طوال مشواره الفني، بداية من "اسمعوني" عام 2002، ثم انطلق فغنى ألبوم "ناديت" "و"حبيبي" ولفتة ، وما أنت فاهم ، وأنا غنيت عام 2010م، وآخرهم "زاهية" عام 2019.

وتعاون عباس إبراهيم مع كبار الشعراء مثل: محمد بن عبدالله الفيصل آل سعود، وخالد الفيصل، وبدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، وحمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وخالد بن سعود الكبيـر بن عبدالعزيز آل سعود، وسعود محمد العبدالله، ونواف الشلهوب.