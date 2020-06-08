أحمد العوضي يحذر جمهوره من حساب مزيف على "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حذر الفنان أحمد العوضي جمهوره من حساب مزيف يحمل اسمه على موقع "تويتر". ونشر العوضي صورة الحساب المزيف، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق :"أكونت تويتر دا مش بتاعي معرفش حاجة عنه". وشارك العوضي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، مها نصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

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