وفاة شيرين غيث مخرجة فيلم"همس التخيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية،عن وفاة المخرجة شيرين غيث.

وأكد مكرم في تصريحات خاصة لمصراوي خبر وفاة مخرجة الفيلم التسجيلى "همس التخيل".

وتعد شيرين غيث، هى خريجة معهد السينما عام 1996، وفازت بالعديد من الجوائز ، حيث حصل فيلمها على 8 جوائز من مهرجانات دولية وقومية.

وحاز الفيلم على جائزة ذهبية أحسن فيلم تسجيلي، وجائزة الإبداع الذهبية أحسن إخراج، من مهرجان القاهرة الـ12 للإذاعة والتليفزيون.