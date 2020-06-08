ريم البارودي تحصل على تصريح مقدمة برامج من نقابة الإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حصلت الفنانة ريم البارودي على تصريح مقدمة برامج في شبكة قنوات النهار من نقابة الإعلاميين. ونشرت ريم صورة تجمعها بنقيب الإعلاميين طارق سعده، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"مع سيادة نقيب الإعلاميين طارق سعده، أثناء إصدار تصريح مقدمة برامج قناة النهار، الحمد لله". كان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرار السبت الماضي بمنع ظهور بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وريم البارودي، وهالة فهمي، علا شوشة لمدة عام على جميع وسائل الإعلام.

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