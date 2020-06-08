بوسي شلبي تكشف لمصراوي تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

قالت الإعلامية بوسي شلبي، إن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي تتحسن، وحالتها الصحية مستقرة.

وأكدت "بوسي" في تصريح خاص لمصراوي، أن الأطباء منعوا "الموبايل" عنها بمجرد دخولها غرفة العناية المركزة، حتى تستقر حالتها نظرا للأخبار السلبية التي كانت تقرأها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أنها تتابع حالتها الصحية من خلال ابنتها أميرة مختار، كما دعت الله لها بالشفاء وأن تتجاوز هذه الأزمة بسلام.

وفي تصريح سابق لمصراوي، قال الدكتور محمد خالد، أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي في مستشفى العزل الذي تتواجد فيه لتلقي العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مدير العناية المركزة بها - إنها بخير، وأكد أنه تم حقنها ببلازما المتعافين من فيروس كورونا لافتا إلى أن نتيجة التحاليل لم تظهر بعد.