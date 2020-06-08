محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان كريم قاسم صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر". وعلق كريم على الصورة:"الحمدلله ربنا كريم". وكان قاسم أعلن إصابته بفيروس كورونا ، الأحد الماضي، ونشر مقطع فيديو عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يحكي فيه تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا، تحت هاشتاج "الكورونا مش عيب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا.. كريم قاسم ينشر صورة له ويعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.