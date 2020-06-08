"يا حبيب الكل".. كريم عفيفي يوجه رسالة لأشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرص الفنان كريم عفيفي، على توجيه رسالة إلى الفنان أشرف زكي، بعد خضوعه مؤخرا لعملية جراحية. وكتب عفيفي، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "ألف سلامة عليك يا دكتور.. ربنا يتم شفاك على خير يا حبيب الكل". يذكر أن، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كان قد أجرى مؤخرا عملية جراحية وتركيب دعامات في القلب، وتغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأي إجراءات طبية، حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها.

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