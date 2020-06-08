محمد رمضان يكشف عن هدية تلقاها من الجمهور الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
كشف الفنان محمد رمضان، عن هدية تلقاها من الجمهور الفلسطيني بعد عرض مسلسله الدرامي "البرنس" في شهر رمضان المنقضي.
ونشر رمضان، فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "هدية غالية عندي من أحد الشواطئ الفلسطينية.. شكرا لحبايبي وجمهوري من الشعب الفلسطيني الغالي".
وظهر في الفيديو، رسم كلمة البرنس وهو اسم المسلسل الذي قدمه محمد رمضان في رمضان، حيث ظهر أيضا اسمه مكتوب على الرمال.
مسلسل"البرنس" بطولة: نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.
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