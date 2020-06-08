محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
عبر المخرج مجدي أحمد علي على عن سعادته الشديدة بردود الأفعال التي حصدها نجله الفنان أحمد مجدي بعد مسلسل ( فرصة تانية ) للفنانة ياسمين صبري، قائلا في تصريحات خاصة لمصراوي :"سعدت كثيرا بنجاح أحمد بالعمل و أرى أنه وضع قدمه على أول الطريق، فهو مازال أمامه الكثير ولديه الكثير أيضا ليقدمه ".
وعن مشاركة أحمد معه في فيلم " طلعت حرب 2 " قال:"هي المشاركة الثالثة بيننا، وتعاون أحمد من قبل في فيلم ( عصافير النيل )، وفيلم ( مولانا ) .. أيضا ظهر في أحد المشاهد بفيلم ( أسرار البنات ) وهو صغير " .
وعن دوره خلال العمل قال:" لا أريد الإفصاح عن أحداث العمل حاليا، إلا إنه سيكون دور جديد عليه ".
وأكد المخرج الكبير إنه انتهى من مراحل المونتاج الخاصة بفيلم "طلعت حرب 2 " ومن تصوير العمل كله، ولم يتحدد موعد عرضه بعد بسبب ظروف الكورونا ..
فيلم " طلعت حرب 2 " بطولة أحمد وفيق، محمود قابيل، دلال عبدالعزيز، أحمد مجدي، عبير صبري، ومن تأليف هانزاده فكري وإخراج مجدي أحمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي أحمد علي لـ"الخليج 365": نجلي وضع قدمه على الطريق ونتعاون للمرة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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