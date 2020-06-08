مجدي أحمد علي لـ"الخليج 365": نجلي وضع قدمه على الطريق ونتعاون للمرة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

عبر المخرج مجدي أحمد علي على عن سعادته الشديدة بردود الأفعال التي حصدها نجله الفنان أحمد مجدي بعد مسلسل ( فرصة تانية ) للفنانة ياسمين صبري، قائلا في تصريحات خاصة لمصراوي :"سعدت كثيرا بنجاح أحمد بالعمل و أرى أنه وضع قدمه على أول الطريق، فهو مازال أمامه الكثير ولديه الكثير أيضا ليقدمه ".

وعن مشاركة أحمد معه في فيلم " طلعت حرب 2 " قال:"هي المشاركة الثالثة بيننا، وتعاون أحمد من قبل في فيلم ( عصافير النيل )، وفيلم ( مولانا ) .. أيضا ظهر في أحد المشاهد بفيلم ( أسرار البنات ) وهو صغير " .

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وعن دوره خلال العمل قال:" لا أريد الإفصاح عن أحداث العمل حاليا، إلا إنه سيكون دور جديد عليه ".

وأكد المخرج الكبير إنه انتهى من مراحل المونتاج الخاصة بفيلم "طلعت حرب 2 " ومن تصوير العمل كله، ولم يتحدد موعد عرضه بعد بسبب ظروف الكورونا ..

فيلم " طلعت حرب 2 " بطولة أحمد وفيق، محمود قابيل، دلال عبدالعزيز، أحمد مجدي، عبير صبري، ومن تأليف هانزاده فكري وإخراج مجدي أحمد علي.