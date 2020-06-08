"سلامتك يا ست الهوانم".. بدرية طلبة توجه رسالة لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: وجهت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بعد حقنها ببلازما المتعافين من فيروس كورونا. وكتبت: "الحمد لله، وحمدالله على سلامتك يا ست الهوانم". وقال الدكتور محمد خالد، أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي في مستشفى العزل الذي تتواجد فيه لتلقي العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مدير العناية المركزة بها - إنها بخير، وأكد أنه تم حقنها ببلازما المتعافين من فيروس كورونا لافتا إلى أن نتيجة التحاليل لم تظهر بعد.

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