تراند اليوم : صور.. حفيد عمر الحريري يحتفل بخطوبته



احتفل أحمد الديواني حفيد الممثل المصري الراحل عمر الحريري بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى شذى الصايغ.

واقتصر حفل الخطوبة على أفراد العائلة فقط وذلك التزاماً بالإجراءات الوقائية المتبعة من أجل منع التجمعات لدر الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.

ابنة عمر الحريري الممثلة المصرية ميريت الحريري ووالدة العريس كانت في غاية السعادة وشاركت عدة لقطات من الحفل وعلقت على هذه المناسبة السعيدة فكتبت :"خطوبة أقل من الضيق للظروف الحالية.. ربنا يسعدهم ويبارك لهم".

وأعرب العديد من المتابعين عن دهشتهم من وسامة حفيد عمر الحريري، فتغزلت بعض المتابعات بجماله، في حين لفت متابعون الأنظار إلى أن والدته تألقت في رمضان 2020 من خلال مشاركتها في عدد من المسلسلات لهذا العام.

إشارة إلى أن ميريت عمر الحريري بدأت رحلتها مع التمثيل بعد أن كبر أولادها في سن متأخر أي عندما كانت تبلغ من العمر 59 عاماً.





