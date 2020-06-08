محمد سعيد يزيح الستار عن أحدث أغنياته لحالي

كشف الفنان محمد سعيد عن أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم لحالي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح محمد سعيد قائلًا: لحالي .. تراك جديد خلال ايام ان شاء الله. ان شاء الله. Advertisements يذكر أن الفنان محمد سعيد مؤخرًا كليب راجعة تاني ليه، وهو من إخراج علاء الباهي، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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