عاجل .. وفاة المخرجة شيرين غيث

توفيت المخرجة شيرين غيث، المدرس المساعد بقسم الصوت، بالمعهد العالي للسينما، والتي حصلت على العديد من الجوائز من خلال فيلمها همس النخيل، وهو من إنتاج قطاع النيل للقنوات المتخصصة لعام 2006، كما حاز الفيلم على 8 جوائز من مهرجانات دولية وقومية. وفاز الفيلم على بجائزة ذهبية Advertisements أحسن فيلم تسجيلي، وجائزة الإبداع الذهبية أحسن إخراج، من مهرجان القاهرة الـ12 للإذاعة والتليفزيون. أحسن فيلم تسجيلي، وجائزة الإبداع الذهبية أحسن إخراج، من مهرجان القاهرة الـ12 للإذاعة والتليفزيون.

وفيلم همس النخيل نال على جائزة أفضل فيلم تسجيلي في أسبوع الأفلام الروائية والتسجيلية إنتاج قطاع قنوات النيل المتخصصة الذي أقيم في قصر السينما يناير2010. قصر السينما يناير2010. يذكر أن المخرجة شيرين غيث تخرجت في المعهد العالي للسينما عام 1996، وحصلت علي دبلوم الدراسات العاليا 2003، كما حصلت علي الماجستير في فنون السينما بتقدير أمتياز عام 2011 ، تقوم الآن بتحضير الدكتوراة في الفنون بعنوان السيميولوجيا الخاصة بشريط الصوت في الأفلام التسجيلية، بدأت العمل كمخرجة بقطاع قنوات النيل المتخصصة منذ بداية إنشائه عام 1996.

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