شاهد.. أيمن بهجت قمر يستعيد ذكرياته مع حسين الجسمي

استعاد الشاعر أيمن بهجت قمر ذكرياته مع النجم حسين الجسمي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وصرح أيمن من خلال تدوينة بكلمات أغنية شارع السما، قائلًا: الغُلب خلانا نتغلب توزننا تلقانا خُف ريشه بنتقلب.

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يذكر أن أغنية شارع السما من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتعد الأغنية الرسمية لمسلسل أبو عمر المصري.

جدير بالذكر أن مسلسل أبو عمر المصري من تأليف عز الدين شكري فشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد عز، أروى جودة، منذر رياحنة، محمد سلام، أمل بوشوشة، عمرو القاضي، محمد جمعة، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمود الليثي، نادية كوندا، عارفة عبدالرسول، معتز هشام، صبري فواز، عباس أبو الحسن، محمد الشرنوبي، أحمد العوضي، تميم عبده، عادل أمين، مصطفى بسيط، خالد أنور، عزوز

عادل، محمود متولي، إيمان العاصي، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، علاء قوقه، زينب العبد، شمم الحسن، سعد المختار، شريف رواش، مصطفى سالم، مدحت مصطفى، ميدو فايد، عمر شرقي، نور بدر الدين، يونس إسكندر، محمود بشير، أيمن هلال، هايا هاني، درة جربا، شادي جميل، هويدا السودانية، أحمد عصام، إبراهيم أبو عوف، إبراهيم الترامسي، حسن الجزائري، رويدا أحمد، دنيا الحلو، ايهاب مالك، مصطفى درويش، محمد معروف، اندي ياو، مؤمن هشام، حازم وليد، كريم محمود، كارما طارق، منصور عبد القادر، محمد رجائي، محمد أحمد، هشام قدري، كريم الصفتي.