اماني السويسي ولايف ستايلز ستوديوز..الفن الجميل في خدمة المجتمع وصحته

أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب جديد للنجمة اماني السويسي بعنوان "خليك في بيتك" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.
كما يشير العنوان، العمل الموسيقي مليء بالبهجة وينشر الفرح ويشجع على تطبيق الاجراءات المتخذة عالميًا بسبب جائحة فيروس كورونا ويحث السكان على ملازمةالمنازل حفاظاً على صحتهم.
تطل اماني في هذا الفيديو كليب الذي اخرجه فادي حداد من داخل الاستوديو وهي تسجل الأغنية مع مشاهد لعائلات تستمع بوقتها من داخل الحجر المنزلي.
وبرغم تخفيف إجراءات العزل في العديدمن الدول الا ان الاصابات بفيروس كورونا في ازدياد وتأتي هذه الأغنية لتذكرنا انه لا يجب الإستهتار بصحتنا ومن الأفضل البقاء في المنزل لأن الحرب على الفيروس لم تنتهي بعد.
"خليك في بيتك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان وإشراف موسيقي سامر أبو طالب، توزيع موسيقي عمر إسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.
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