شاهد VIP تعرض مجموعة من الأعمال الدرامية

تطلق منصة "شاهد VIP" خلال الأسابيع المقبلة، اعتباراً من 24 مايو الماضي، مجموعة من الأفلام والمواد الترفيهية المميزة، فضلاً عن مسلسلات عرضت خلال الموسم الرمضاني 2020.

Beauty Clinic.. يوميات مركز تجميل في قالب طريف

في أجواء لا تخلو من الضحك تدور أحداث السيتكوم السعودي "Beauty Clinic"، داخل أحد المراكز الدولية للتجميل، ليستعرض يوميات هذا المكان. نقاشات، خلافات، وأحياناً صراعات ومواقف متعددة يعيشها الأطباء مع الزبائن وبذلهم ما في وسعهم لإرضاء أذواقهم وطلباتهم الصعبة والغريبة أحياناً، ومواقف أخرى بين الأطباء أنفسهم، ضمن سياق طريف ومشوّق.

ﺗﺄﻟﻴﻒ شادي أسعد وأحمد أبو زيد توفيق مع ورشة كتاب وﺇﺧﺮاﺝ تامر بسيوني

بطولة: ميلا الزهراني، أحمد شعيب، فيصل العمري، لمار، رانا الشافعي، سارة العلي، سارة نخلة، هبة حسن، يسرا المسعودي، مصطفى يوسف، نجود أحمد، وليد أبو المجد، شادي أسعد

"ليه لأ".. صراع الأجيال وتناقضات الطبقة المتوسطة

دراما مصرية ترصد الصراع بين جيلين من خلال قصة عالية، الشابة الطموحة لتحقيق ذاتها، فتلتحق بمسابقة عالمية للحصول على جائزة تمكنها من الحصول على بعض الاستقلالية. ويطرح العمل الأزمات والتناقضات للطبقة المتوسطة في مصر، محاولاً بذلك تحريك المياه الراكدة تجاه نظرة المجتمع لمصير الشابات، الذي يكون عادة عبر الزواج وتأسيس

أسرة، ويدفع البعض منهن إلى التخلي عن طموحاتهن الأخرى.

فكرة وسيناريو وحوار دينا نجم، بمشاركة محمد مجدي وإشراف على الكتابة مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

إنتاج E- Producers عبد الله أبو الفتوح ومحمد عبد الصمد

بطولة: أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، هاني عادل، عمر السعيد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، ميريت عمر الحريري، عمر الشناوي، أحمد حسنين، صدقي صخر

من أعمال شاهد الأصلية

الشك.. شابة تواجه شياطين ماضيها

ليس بعيداً مما نعيشه في يومياتنا حالياً من حجر منزلي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ينقل مسلسل "الشك" (Doubt) هذا الواقع، وهو من أعمال شاهد الأصلية. تلتزم سمر بالحجر المنزلي وتبقي نفسها بعيدة عن أي نوع من الاختلاط، لكن حدثاً مفاجئاً سيربكها وقد يجبرها على كسر هذا القرار. تتلقى الرابط الخاطئ فجأةً، وتشاهد جريمة قتل تحصل أمام ناظريها. ومنذ تلك اللحظة، ستصبح سمر رهينة قاتل عنيف سيجبرها على أن تحارب للعيش وتواجه شياطين ماضيها.

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بطولة فاطمة البنوي، قصي خولي، براء عالم، نادية ملائكة، رزان جمال

خريص.. خلافات الأصدقاء في مجال الإعلام

هل يعزز العمل الإعلامي المشترك أواصر الصداقة بين 5 شبان تجمعهم عشرة عمر أم تؤدي إلى التفريق بينهم مشعلة روح الخلاف والغيرة؟ ترصد الكوميديا الاجتماعية "خريص" هذا الموضوع، الذي يعرض حصرياً ولأول مرة على "شاهد"، من خلال طرح قصة خمسة أصدقاء قرروا إطلاق شركة إعلام وصحافة جديدة متخصصة في مواضيع الشباب، وذلك من وحي خبراتهم المهنية واهتماماتهم الشخصية، إلا أن مشوار العمل الحر والسعي خلف النجاح في عالم المال والشهرة سيكون محل اختبار لعشرة العمر القديمة التي جمعتهم.

بطولة أسامة صالح، عمر صالح، شجاع نشاط، راكان زاهد، عبدالرحمن الريمي، ماريا علي.

"عنتر المفلتر"

عرض أول وحصري للعمل المسرحي الخليجي الكوميدي "عنتر المفلتر" مع النجم طارق العلي. وتدور أحداث المسرحية حول حياة عنتر وعائلته والمواقف الكوميدية التي تواجههم، بعد غرق منزلهم بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

تأليف عيسى أحمد، وﺇﺧﺮاﺝ مشاري المجيبل،

بطولة طارق العلي، جمال الردهان، أحمد الفرج، هند البلوشي، ميس كمر، مشاري المجيبل

"تسجيل دخول".. أوامر الأب مطاعة!

عرض أول وحصري للعمل المسرحي الخليجي الاجتماعي الكوميدي "تسجيل دخول". تدور أحداث المسرحية حول طاعة الأب المسن الذكي، صاحب اللسان السليط، والمفروض أن تكون أوامره مجابة بدقة، تماماً كما هي ساعته السويسرية العتيقة التي يضبط من خلالها الوقت ويحاسب الجميع بناء عليه. ويسعى أبناءه إلى إرضائه ليتمكنوا من الحصول على التركة، في قالب كوميدي شيق، مليء بالمفاجآت.

بطولة أحمد العونان، خالد العجريب، أميرة محمد، عبد المجيد الرهيدي، حيد العبدالله ، سامر الخال، لمياء عبدالعزيز



