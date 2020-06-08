شاهد.. محمد رمضان يكشف موعد طرح كليب فيروس كورونا

كشف النجم محمد رمضان موعد طرح أحدث كليباته، والذي يحمل اسم فيروس كورونا، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر محمد رمضان صورة من كواليس الكليب فيروس كورونا، وعلق عليها Advertisements قائلًا: إن شاء الله .. الليلة الكليب على قناتي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. قائلًا: إن شاء الله .. الليلة الكليب على قناتي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يذكر أن النجم محمد رمضان طرح أخيرًا كليب بعنوان رايحين نسهر، وحقق الكليب نسبة مشاهدات بلغت الـ 107 ملايين مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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