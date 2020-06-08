تراند اليوم : في يوم الأب .. نور تبعث رسالة مؤثرة لوالدها وسندها – شاهد

احتفلت النجمة اللبنانية نور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بيوم الأب، ونشرت صورة برفقة والدها وكتبت له رسالة معبرة.

وكتبت نور قائلة: “يوم أب سعيد لعمودي الفقري ، شكرًا لك على الإيمان بي دائمًا ودعمك لي عندما كنت أتابع أحلامي ، بغض النظر عن حجمها،لقد ألهمتني بطريقتك الخاصة لنحت طريقي في الحياة. أنا ممتنة إلى الأبد ،أحبك يا بابي ، أحبك يا فيليبوس”.

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وشاركت نور في موسم رمضان بمسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان بجانب كل من أحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.

تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس”، و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.