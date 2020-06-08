تراند اليوم : اتفرج – مطرب مصري يستغيث لإنقاذ والدته المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

استغاث المطرب الشعبي شيكو، بوزارة الصحة المصرية والشعب المصري، لإنقاذه والدته والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أكد على أنه ذهب بها إلى المستشفى ولم تتلقى أي علاج.

وخرج المطرب في بث مباشر على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، وبدأ يصرخ ويبكي بشدة من عدم إنقاذ والده، وقال: “أعمل إيه مش أمي تعبانة، مش لاقي حد يساعدني، وأمي هتموت مني، وكل ما أكلم حد بيهرب مني، أنتو عايزين إيه، وأمي بتموت أبوس رجليكم أقفوا جمبي حد يساعدني”.

واستكمل: “أنا بنفسي اللي رايح أجيب الإسعاف، ساعدوني بالله عليكم ياجدعان، أوديها فين ياجماعة مش عارف أعمل حاجة، رايح أجيب إسعاف مافيش حاجه عايزه تيجي لأمي، أبو إيديكم ياجماعة أنا دلوقتي في الهرم، محدش بيعبرني”.

وتابع: “عملتلها إشعة الصبح، وقالولي عندها التهاب رئوي، على الصدر وعاملوني معاملة وحشه، وقالولي حالة اشتباة في كورونا، وهي عندها ضغط وسكر، طب أعمل إيه، أديتها الدواء وحرارتها كانت 37 ونص في المستشفى”.