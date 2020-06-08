تراند اليوم : الرشاقة فن .. شاهد ياسمين صبري على بساط الريح

بساط الريح يحملك إلى عالم أخر ودنيا أخرى، وكذلك بساط التمارين الذين يغير احوالك ويبدل أوضاعك، ويحافظ على رشاقتك وصحتك كأفضل طبيب في العالم.

ومن هذا المنطلق أطلت الفنانة ياسمين صبرى، بصورة جديدة على الجمهور ومتابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، ونشرت ياسمين صورة أثناء أدائها التمرينات الرياضية فى الجيم داخل المنزل، للحفاظ على لياقتها البدنية خلال فترة العزل المنزلى، وكانت تجلس النجمة على الأرض فوق “بساط” التمرينات الرياضية، بينما التقطت لنفسها صورة “سيلفى” عبر المراية المواجهة لها.

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وكانت قد أطلت الفنانة ياسمين صبرى، قبل أيام بصورة جديدة على الجمهور عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، ونشرت ياسمين صورة بفستان أصفر أنيق، وكتبت فى تعليقها على الصورة التى ظهرت فيها بفستان ذى تصميم بسيط من منزلها بمدينة الجونة، “كم هو جميل العالم”.