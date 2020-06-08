تراند اليوم : يا خسارة هز الوسط – راقصة تهاجم الحكومة التونسية لعدم تكريمها

جي بي سي نيوز :- عبرت الراقصة التونسية نرمين صفر عن استيائها بعد استدعاء رئيس حكومة بلادها الياس الفخفاخ عدد من الناشطين للنظر في مشاكل الشباب التونسي وعدم توجيه دعوتها لتكريمها على المجهودات المبتذلة خلال فترة الحجر الصحي.

وكتبت نرمين صفار في تدوينة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “كيف انتظر تكريم من حكومة لا تحترم فنانيها كيف انتظر تكريم من حكومة اهملت فنانيها في هذه المحنة وقتلتهم الكورونا بالشر كيف لي ان احترم حكومة لم تحترمنا وعدت وخلفت بوعدها كيف لا انتظر تكريم من سي الفخاخ وانتظر لفتة نظر لزملائي الفنانين المحتاجين الي قتلهم الجوع ومنهم الى انتحر وما تحرك حد؟ كيف يكرم فنان في بلد ليس له فيها حق الكرامة؟”.

كلام نرمين صفر يأتي بعد قيام رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ بالاشراف مساء يوم الجمعة 05 يونيو/حزيران 2020 على لقاء مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الشبابية وعدد من الشباب الناشط في مجالات مختلفة كالإدارة والطب والهندسة وتطوير التطبيقات والألعاب الالكترونية والتدوين على شبكات التواصل الاجتماعي

ويشار إلى أن نرمين صفر أحدثت ضجة في وقت سابق بعد نشرها مقاطع فيديو ظهرت فيها وهي ترقص مطلقة على ذلك تسمية “رقصة كورونا” حيث ظهرت وهي تضع في يدها القفازات الطبية وتغطي وجهها بالكمامة وقالت لمتابعيها إنها اشتاقت إليهم وإنها تعود لهذا السبب بعد غياب.