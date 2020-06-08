بالصور – البطلة الخارقة زينا في أحدث ظهور لها.. هكذا أصبحت

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حديثة للممثلة النيوزيلدندية لوسي لوليس التي اشتهرت بأدائها دور البطلة الخارقة والمحاربة زينا في سلسلة Xena Warrior Princess.

ولفتت الأنظار بالتغييرات التي طرأت على شكلها حيث أشار بعض المتابعين إلى أنها تغيرت كثيراً وأنهم كادوا لا يعرفون أنها الممثلة نفسها التي أدت الشخصية الشهيرة، مع الإشارة إلى أن علامات التقدم في السن تظهر بوضوح على وجهها.

وفي المقابل أشار آخرون إلى أنها ما زالت رغم هذا تتمتع بالجمال وأنها تبدو أكثر أنوثة مما كانت عليه في العمل رغم مرور السنوات الطويلة.

ويذكر أنه تم عرض المسلسل في التسعينيات وتحديداً منذ العام 1995 واستمر عرض مواسم متلاحقة منه لسنوات حتى العام 2001 حيث بلغ عدد الحلقات 134. وحقق نجاحاً كبيراً في العالم كما في أوساط المشاهدين العرب. وما زالت الممثلة تنشر على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً التقطت لها خلال بعض مشاهده.