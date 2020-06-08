غادة عبد الرازق تسخر من الحجر المنزلي بفيديو لحفيدتيها

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة غادة عبد الرازق على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” فيديو جديد ظهرت فيه حفيدتاها وهما تلهوان وتداعبان الكاميرا.

وكتبت غادة معلقة على الفيديو قائلة: “أيام ما كانوا البنات لسة صغيرين يخرجوا يتفسحوا دلوقتي خلاص كبروا جوه البيت كورونا فيروس”.

وكانت غادة قد أعلنت في رمضان الماضي زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا بعد انفصال بينهما إثر زواج أول منذ سبع سنوات أثناء تصوير مسلسل “حكاية حياة” ليتم الزواج الثاني بينهما أثناء تصوير مسلسلها “سلطانة المعز” الذي شاركت به في السباق الدرامي الرمضانى المنتهي، وشاركها في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين.

وهو يعد ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.