دنيا سمير غانم تكشف عن أسرارها داخل الحجر المنزلي: “الناس سيتغيّرون”

متابعة بتجــــــــــرد: حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على برنامج “نجوم في الحجر”، والذي تحدثت من خلاله عن تفاصيل فيلمها “تسليم أهالي” والذي تنتظر القرار النهائي تجاه استكمال تصويره حيث كان من المقرر عرضه في الموسم السينمائي لعيد الفطر قبل أزمة كورونا وغلق دور العرض السينمائية.

وكشفت دنيا عن أسرارها داخل الحجر المنزلي، والمكاسب التي حصلت عليها خلال تلك الفترة حيث قضت وقتاً أطول برفقة أسرتها، بالإضافة إلى أنه أصبح لديها فرصة أكبر لتعتني بدروس ابنتها كايلا.

وأكدت أن الناس سيتغيّرون بعد هذه الفترة وسيستمتعون أكثر بقيمة الأشياء، كما أنهم سيدركون قيمة الجلوس مع العائلة كثيراً.

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وكشفت دنيا أنها منذ بداية زواجها بالإعلامي رامي رضوان وهي من يُعدّ الطعام كاملاً دون الحلويات التي كانت تشتريها من الخارج، ولكن بعد فترة الحجر المنزلي بدأت تتعلّم بعض أنواع الحلويات السهلة حتى لا يضطروا لشرائها في هذه الفترة الصعبة.

أما عن الأشياء الجميلة التي استغلّت فيها دنيا فترة الحجر المنزلي أنها تبرّعت مع شقيقتها إيمي بالملابس التي لم تعد تناسبهما لبنك الكساء المصري.

وكشفت ضمن تصريحاتها أنها لجأت إلى أبلكيشن Zoom للمشاركة في جلسات تأمّل مع مجموعة من الأشخاص من كل دول العالم.