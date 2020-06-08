حاتم العراقي ينعى والدته بكلمات مؤثرة

متابعة بتجـــــــــرد: نعى النجم حاتم العراقي والدته التي توفيت الأسبوع الماضي، بكلمات مؤثرة، معبراً عن حزنه الشديد لفقدانها.

وشارك متابعيه على تطبيق “إنستغرام” منشوراً كتب فيه “رحيل أمي علمني أن الأرواح الجميله حينما تذهب بلا عودة هي من تستحق الذكرى والدعاء والاشتياق، اللهم إني اشتقت لمن لن يأتي مثلها أبدا، ولن يعود مكانها أحد ولا تفارق خيالي أبدا فأسالك اللهم أن تسكنها جنتك فهي أغلى من فقدت اللهم بحجم الفقد الذي خلفه فراقها ارفع قدرها وأكرم نزلها وآنس وحدتها يا الله”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع نعي “عندليب العراق” وعبروا عن تعاطفهم الكبير مع معاناته بوفاة والدته وتركوا له عبارات العزاء والدعاء لوالدته.

وكان العراقي قد أعلن عن الخبر الحزين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر قبل أيام منشوراًعبارة عن دعاء لوالدته كتب فيه: “اللهم في كل دقيقة تمر على والدتي وهي في قبرها أسألك أن تفتح لها باباً تهب منه نسائم الجنة ولا يسد أبداً”.

يذكر أن النجم العراقي قد أحيا حفلا غنائيا عن بُعد، ثالث أيام عيد الفطر، على مسرح المجاز في الشارقة، تم نقله مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحقق نجاحاً كبيراً.