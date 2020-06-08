رحيل الممثل الهندي تشيرانجيفي سارجا بشكل مفاجئ

متابعة بتجــــــــــرد: توفي الممثل الهندي تشيرانجيفي سارجا بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ 39 عاماً، الامر الذي شكل صدمة لمحبيه.
وأعلن رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية، بي إس يدييورابا، عبر تغريدة له على موقع تويتر عن الخبر الحزين وكتب “أنها صدمة لسماع نبأ وفاة الفنان الشهير، تشيرانجيفي سارجا، بأزمة قلبية، موت مبكر وصادم للغاية”.
تفاعل الجمهور الهندي بشكل واسع مع هذا الخبر المفاجئ وتحول النجم الى ترانيد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه العديد من محبيه وعبروا عن صدمتهم وحزنهم من هذا الخبر.
يذكر أن الراحل هو ابن أخ الممثل أرجون سارجا وحفيد الممثل المخضرم شاكتي براساد، وزوجته الممثلة وعارضة الأزياء الهندية ميغانا راج في 2018. وله العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً كبيراً مثل Amma I Love You، Whistle وVaradanayaka وغيرها.
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