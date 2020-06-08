بسبب الانتقادات التي تطال والدها.. إلغاء خطاب لإيفانكا ترامب

متابعة بتجــــــــــرد: بالتّزامن مع الهجوم والإنتقادات الّتي تطال الرّئيس الأميركي دونالد ترامب بعد وفاة جورج فلويد، أعلنت مدرسة في ولاية كانساس الأميركية، أنها ستلغي خطاباً افتراضيّاً لإيفانكا ترامب، كان مخططا له ضمن فعالية خاصة بتخرّج دفعة من الطلاب.

ومن جهتها، ردّت إيفانكا على قرار المدارس بتغريدة على حسابها على تويتر وأعربت من خلالها عن خيبة أملها فقالت:” يتعيّن أن تكون بلادنا معقلًا لحرية التعبير. فإلغاء الثقافة والتمييز في وجهات النظر يتعارض مع الأوساط الأكاديمية. والاستماع إلى بعضنا البعض مهم الآن أكثر من أي وقت مضى!”.

وبالإضافة، نشرت إيفانكا فيديو لها وعلّقت قائلةً:” هذه هي الرسالة التي سجلتها في 18 أيّار لخريجي جامعة ولاية ويتشيتا للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (Wichita State University and WSU Tech) وأعلم أن كل هؤلاء الخريجين سيحلمون بعالمٍ أفضل للعيش ويسعون إلى تحقيق هذه الغاية”.

ويُشار إلى أنّ المدارس التي كانت تستعد لمشاركة إيفانكا في حفل التخرج واجهت ضغوطاً لإلغاء حضورها، حيث وقع 488 شخصاً من أعضاء هيئة التدريس والخريجين والطلاب على عريضة تطالب بحذف إيفانكا من قائمة المدعوين.