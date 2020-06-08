الشرطة تحقق مع والدة نيمار بعد إصابة حبيبها الشاب بـ”حادث منزلي”

متابعة بتجـــــــــرد: استجوبت الشرطة البرازيلية والدة نجم كرة القدم نيمار دا سيلفا وحبيبها البالغ من العمر 23 عامًا، بشأن حادثة أدت إلى تعرّض الأخير للإصابة وادخاله المستشفى.

فقد اتصلت نادين جونكالفيس، البالغة من العمر 52 عاماً، بالإسعاف بعد إصابة حبيبها تياجو راموس، البالغ من العمر 23 عاماً، بجروح خلال مشاجرة منزلية بينهما في شقتهما بسانتوس مساء الثلاثاء.

وكشف موقع “دايلي مايل” أن راموس احتاج إلى 12 غرزة في ذراعه بعد إصابته بجرح ناجم ضربه إحدى النوافذ في المنزل بيده خلالة المشادة الكلامية.