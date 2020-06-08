بيونسيه تتوجّه إلى الطلاب في حفل تخرّج افتراضي: نحن فخورون بكم!

متابعة بتجــــــــــرد: ألقت المغنية العالمية بيونسيه خطاباً توجّهت فيه إلى طلاب في حفل تخرّج افتراضي يوم الأحد.

وفي التّفاصيل، فقد أشادت بيونسيه، في فيديو مدّته 10 دقائق، بالطّلاب وبجهودهم لإكمال عامهم الدّراسي رغم انتشار فيروس كورونا في العالم ورغم الممارسات العنصرية الّتي أودت مؤخّراً بحياة المواطن أسود البشرة جورج فلويد.

وقالت بيونسي في بداية خطابها: ” لقد وصلتم إلى هذه المرحلة من حياتكم رغم أزمة كورونا العالمية ورغم الممارسات العنصرية والاحتجاجات في مختلف أرجاء العالم. فنحن فخورون بكم! شكراً لكم لأنّكم قلتم أنّ حياة السود مهمّة ولم ترضوا بالعنف! فنلاحظ أنّه عندما تجتمع قلوبنا وتهدف إلى عملٍ موحّد وإيجابي، تبدأ عملية التغيير الحقيقية!”.

وقد استرجعت بيونسيه ذكرياتها وشرحت للطلاب كيف عملت بجهدٍ لتغيّر حياتها رغم التمييز العنصري. وختمت قائلة: “في حال شعرتم انّكم مختلفون وسط مجموعةٍ تسمّى “الغير”، لا تتردّدوا في بناء مسرحكم الخاص لتجبروهم على رؤيتكم! فغرابتكم جميلةّ وسواد بشرتكم جميل…!”.