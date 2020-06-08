Jun 08, 2020 وقع خبر اعلان مقدمة البرامج كارلا حداد انفصالها عن زوجها الفنان طوني أبو جودة كالصاعفة على جمهور الثنائي. وأعلنت كارلا الخبر عبر حسابها على انستغرام وكتبت “رغم انفصالي وطلاقي من طوني ابو جودة الذي حصل بإتفاق حضاري تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى “ليا الأساس. ثم عادت وعلقت كارلا حداد على الخبر قائلة “ما تزعلوا … نحن سعداء”. نذكر ان كارلا وطوني تزوجا في اكتوبر عام 2004 ورُزقا بإبنتها الوحيدة ليا في عام 2009.







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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 16 عامًا، كارلا حداد أعلنت انفصالها عن طوني أبو جودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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