نجوم نفوا إصابتهم بفيروس كورونا وآخرين طالتهم العدوى

في الأيام الماضية، تم التداول عن إصابة مجموعة من النجوم بكورونا، إلا ان العديد من الفنانين نفوا اصابتهم بالفيروس، واضعين الموضوع في خانة الإشاعات، آخرهم النجمة شيرين عبد الوهاب التي نفت الخبر المتداول جملة وتفصيلا.

أيضاً نفى كل من النجم عادل إمام، نقيب المهن الموسيقية النجم هاني شاكر، الممثلة ريهام حجاج، الممثل أمير كرارة، الفنان محمد حماقي، الفنانة إيناس عز الدين، الممثلة منى زكي، الممثلة شيرين رضا، الممثل اللبناني طوني عيسى، الممثل أحمد السقا، الشاب خالد، الممثل محيي إسماعيل، النجم التركي كيفانش تاتليتوغ وجميعهم طالتهم إشاعة اصابتهم بالفيروس.

في المقابل هناك من أعلن إيجابية إصابته بالفيروس من العالمين العربي والغربي منهم النجمة هند البحرينية، نجم هوليوود توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، النجم إدريس ألبا، النجم كريستوفر هيفجو بطل “Game of Thrones” . كما أصيبت عارضة الأزياء اللبنانية، لجين عضاضة، بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا.