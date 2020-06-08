خاص- “شو سرّ” داليدا خليل؟ موقع الخليج 365 يكشف كل الأسرار

تحت عنوان “شو سر” وتميناً بإسم مسلسلها، تواصل موقع “الخليج 365” مع النجمة اللبنانية داليدا خليل التي حققت نجاحاً ساحقاً بدور “تالين” في المسلسل العربي المشترك “سرّ” بعرض الاول عبر MBC4، بالاضافة الى النجاح والملايين من التفاعل في عرض العمل الثاني عبر شاشة LBCI.

طرح موقعنا عدة أسئلة على داليدا خليل، حيث أتت الأجوبة ذكية ومتمكنة وناضجة اليكم المقابلة.

س: شو سر نجاحك الكبير بمسلسل سر؟

ج: الحمدالله على مسلسل “سرّ” فهو الأهم بالأعمال التي قدمتها في مسيرتي الدرامية أو الكوميدية، حيث أتى العمل بوقت رائع خاصة أنه عُرض على محطة عربية، فكل الأسس التي تكمّل النجاح كانت متواجدة في المسلسل. من نص الى اخراج الى فريق عمل الى ممثلين بالاضافة الى وجود بسام كوسا وفادي ابراهيم ،كبار نجوم لبنان وسوريا. واستطعنا جميعاً ان نحقق النجاح لأننا عمِلنا من قلب واحد بحرفية ونضوج وانا اتكلم بإسم الجميع لأنني اعترف ان نجاحي هو نجاح كل شخص شارك في سرّ والحمدالله على كل شيء.

س: شو سر تألق وسام حنا بسرّ؟

ج: لا أريد ان اتحدث عن وسام فهو يتحدث عن دوره ولكن كان مميزاً جداً “وكان عم بضوي” لأن الشخصية تليق به كثيراً وقدمها بأسلوب جميل.

س: شو سر الدراما اللبنانية المشتركة؟

ج: منذ انطلاق الدراما المشتركة اللبنانية السورية، اصبح للدراما رواجاً أكبر عند المشاهدين الذين راحوا يطالبون بها لأنها تصل بشكل اسرع وتحقق مشاهدة أكبر على صعيد العالم العربي ولأن كل نجم لديه قاعدة شعبية في بلده. لذا نسبة النجاح أكبر والمشاهدة أوسع، وهي مع الدراما المشتركة حتى الخليجية والمصرية لأننا كلنا نأخذ من ثقافات بعضنا البعض ونتعلم اموراً جميلة عن بعضنا ونرفع من مستوى وشأن الدراما.

س:شو سر الثنائية مع باسم مغنية؟

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ج: الثنائية مع باسم ليست الأولى لي معه بل الرابعة أو أكثر. ان كان على صعيد الكوميديا أو التراجيديا، هناك انسجام جميل جداً بيننا والمُشاهد يحب ظهورنا سوياً، وكل عمل قدمناه سوياً وصل الى قلوب الناس. واعتبر ان باسم من ارقى واشطر الفنانين في لبنان وأوجّه له تحية على اخلاقه العالية وهو من أكثر الممثلين الذين أفرح بالتعامل معهم.

س: شو سر ثناء المنتج مروان حداد على ادائك في دور تالين؟

ج: مروان حداد له فضل كبير عليّ، لا انسى الأدوار الجميلة والمهمة التي منحني إياها في مسيرتي الفنية وكانت الاعمال مهمة على صعيد القاعدة الجماهيرية لأنها عرّفت الناس عليّ أكثر… من “اول مرة” الى “حلوة وكذابة” ثم “متر ندى” و”ذكرى”، “أجيال” وغيرها.” وحالياً “حبيب ميرا” الذي يُعرض مجدداً على قناة “الجديد”، مسلسلات كثيرة منحني فيها الفرصة ووثق بي وأكيد اشكره على التعليق الايجابي على دوري في مسلسل “سرّ” سيما وانني لم أقدم معه أعمالاً تراجيدية الى هذه الدرجة، لأنه كان يراني في أدوار الكوميديا أكثر، فوجد في تالين دوراً جديداً ونضوجاً كبيراً فكان راضياً عن ذلك. وكما قال أن هذا الدور هو ثمرة كل المسلسلات التي قدمتها في حياتي. واتى الدور المناسب في الوقت الصحيح.

س: شو سر عدم عرض “سرّ” على mtv بدل “أولاد آدم”؟

ج: LBCI أو MTV اعتبرهما من أهم المحطات اللبنانية والعربية وبإمكانهما الوصول الى جمهور كبير جداً، وان الناس عندما يتعلقون بمسلسل معين لا يهتمون على أي محطة يُعرض لأن الناس يتبعون في بعض الأوقات المسلسل وليس المحطة. ومسلسل “أولاد آدم” كان من أنجح المسلسلات في رمضان ومبروك لهم النجاح فالعمل مميز جداً وكما قلت في السابق، كل مسلسل مشترك يصل الى أكبر شريحة من الجمهور في أي مكان، واسم الممثل يكبر ويصل بالذي يقدمه من أعمال.

س: شو سر الأناقة بمسلسل سر؟

ج: أوجه تحية الى الستايلست سارة كيروز التي اهتمت بأزيائي في المسلسل. سارة قامت بالمستحيل كي تطلّ “تالين” بأبهى حلّة وتشبه الشخصية التي تقدمها حيث عملت على تقديمها بطريقة تناسب الدور والسر ان تالين امرأة قوية وراقية وصاحبة نفوذ. واشكر سارة على هذه الاطلالة.

وكانت داليدا قد أدت دور “تالين” في مسلسل “سرّ” بمتانة من خلال حركاتها، إحساسها، نظرات عينيها انفعالاتها ولغة جسدها يتحدثون عنها. هذا التألق ليس بجديد على النجمة اللبنانية التي لها أعمال كثيرة ناجحة ومهمة.