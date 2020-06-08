روجينا تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لزوجها أشرف زكي

حرصت الممثلة المصرية روجينا، على طمأنة الجمهور حول صحة زوجها نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.

وقالت روجينا، عبر حسابها على إنستعرام: “الحمد والشكر لله، أطمئن كل الناس على أشرف، وأشكر كل الناس التي سألت، واطمأنت.. وآسفة لو مقدرتش أرد على كل الذين سألوا عليه.. شكرا جدا”.

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، كان قد أجرى مؤخرًا عملية جراحية في القلب، وهي تركيب دعامتين في القلب، وقد تلقى سيلاً من تعليقات الفنانين الذين تمنوا له السلامة.