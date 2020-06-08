خاص – أزمة كورونا تُلهم أماني السويسي ولايف ستايلز ستوديوز لطرح اغنية جديدة

أهدت شركة لايف ستايلز ستوديوز بالتعاون مع النجمة التونسية أماني السويسي أغنية جديدة على طريقة الفيديو بعنوان “خليك في بيتك”.

الأغنية تحاكي الوضع السائد حالياً في كل بلدان العالم جراء أزمة فيروس كورونا، وقد نفّذ الكليب المخرج اللبناني المتميز فادي حداد الذي استوحى الفكرة من أجواء الحجر المنزلي بالإضافة الى لقطات عفوية لـ “السويسي أثناء تسجل الأغنية في الاستديو.

“خليك في بيتك” هي من كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان واشراف موسيقي سامر ابو طالب، توزيع موسيقي عمر اسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف ويقول مطلع الأغنية “ان كنت عايز تحمي نفسك تحمي اهلك كل دة؟ اقعد ف بيتك حب نفسك مش هينفع غير كدة دورك تجاه بلدك يا سيدي يستاهل اكتر من كدة”.

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وهذا ليس العمل الأول لـ لايف ستايلز ستوديوز الذي يحاكي أزمة كورونا حيث سبق للشركة ان اطلقت فيديو كليب أغنية “انا بقلظت” للفنان عمرو المصري الذي حقق نجاحاً مميزاً.

أيضاً هذا ليس العمل الأول بين لايف ستايلز ستوديوز وأماني السويسي، حيث سبق لهما وأطلقا أغنية “صوت الام” بمناسبة عيد الامهات وحقق العمل انتشاراً واسعاً.

دائماً ما تفاجئ لايف ستايلز ستوديوز الجمهور بأعمال تحاكي الواقع أو الظرف الذي يمر به العالم العربي، فالشركة التي أضحت من أهم شركات الانتاج على الساحة الفنية تتواجد في كل المناسبات ولا تفوت فرصة إلا وتكون قريبة من القاعدة الجماهيرية العربية.