هند القحطاني ترقص مع ابنتيها وتتصدر حديث السعوديين (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت السعودية هند القحطاني موقع تويتر بعد ظهورها وهي ترقص مع ابنتيها، وأطلت في المقطع المتداول وهي تقوم برقصة جماعية طريفة مع ابنتيها من خلال تطبيق تيك توك، ليتم تناقل الفيديو بين المغردين بشكل واسع.

وعقب انتشار المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي تصدرت هند القحطاني الترند في السعودية، وسط ردود فعل بين المعلقين، فأبدى البعض إعجابه بالرقصة والبعض الآخر هاجمها على ظهورها مع بناتها وهي ترقص بهذه الطريقة ورأى آخرون أن مقطع الرقص هذا، ما هو إلا محاولة جديدة من محاولات القحطاني لجذب الانتباه إليها.

وجاء في التعليقات: "احلى رقص فيهم الصغيره والباقي مفروض يعتزلون الله يصلحهم"، وعلق آخر : "تكفين يا هند خلاص غثيتينا بمقاطعك ذي والمشكلة انك تصيرين ترند بسرعة مدري على وشو "، وقالت إحدى المغردات: "والله يونسون مرة لو انها اجنبية كانت اعجبتكم بس خلاص شفتوها سعودية قلتوا يلا نتنمر عليها".

وتتعرض هند القحطاني بين الحين والآخر لعدد كبير من الانتقادات بسبب تصرفاتها التي يصفها البعض بغير اللائقة.

Advertisements

وامتدحت القحطاني ابنتها الكبرى عبر "سناب شات"، حيث وصفتها بأنها "رسمة رسمها الرحمن بأجمل رسمة وأبهى صورة"، واستعرضت أجواء النزهة العائلية التي أمضتها مع ابنتيها.

وبدأت نجمة السوشال ميديا السعودية مؤخراً الظهور مع أولادها عبر حسابها على "سناب شات"، فأطلت مرة مع ابنها الكبير لكي تثبت أنها في الثلاثينات من العمر وليست في أواخر الأربعينات كما زعم البعض، كما أطلت مع ابنتها الوسطى التي شكت من تعرضها للتنمر من زميلاتها السعوديات، وأخيراً أطلت مع ابنها الصغير الذي احتفلت بعيد ميلاده في أجواء عائلية دافئة.

وكانت هند القحطاني قد عبرت مؤخراً عن غضبها بسبب انتقاد الجمهور لظهورها في مقطع فيديو وهي تستعرض كورسيه، حيث اعتبر البعض أن تلك المقاطع جريئة ولا تليق بها كونها تحمل الجنسية السعودية.

كما أحدثت هند القحطاني، جدلًا واسعًا في الأيام الماضية برقصة جديدة لها بثّتها عبر حسابها على سناب شات، الأمر الذي أثار غضب الجمهور ضدها كونها لم تعتبر من هجوم الجمهور عليها بسبب رقصاتها السابقة.