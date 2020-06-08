شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرجة شيرين غيث المدرس المساعد بالمعهد العالى للسينما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل،المخرجة شيرين غيث، مخرجة الفيلم التسجيلى "همس التخيل"، شيرين غيث خريجة معهد السينما عام 1996، فازت بالعديد من الجوائز ، حيث حصل فيلمها على 8 جوائز من مهرجانات دولية وقومية.
كما حاز الفيلم على جائزة ذهبية أحسن فيلم تسجيلي، وجائزة الإبداع الذهبية أحسن إخراج، من مهرجان القاهرة الـ12 للإذاعة والتليفزيون.
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