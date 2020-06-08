شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الراب Snoop Dogg يعلن ذهابه للتصويت لأول مرة فى حياته بانتخابات أمريكا 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أسطورة الراب الأمريكي Snoop Dogg عن مشاركته فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأول مرة في حياته من أجل إزاحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية المظاهرات التي تجتاح البلاد حالياً بسبب العنصرية التي يتعامل بها رجال الشرطة، والتى أدت إلى مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء منذ أيام.

وفي تصريحات نقلتها الصحف العالمية لأسطورة الراب صاحب الـ 48 عاما، أثناء مشاركته في Big Boy's Neighborhood يوم 4 يونيو للتعليق على حادث مقتل جورج فلويد، قال: "ستكون المرة الأولى التى سأدلى بها بصوتى فى انتخابات الرئاسة، لا يمكنني تحمل رؤية هذا المعتوه في مكتبه".

وأوضح نجم الراب في تصريحاته، إنه طوال السنوات الماضية، كان يعتقد بأنه لا يمكنه المشاركة في التصويت بسبب سجله الإجرامي الذي بدأ عام 1990 بحيازة المخدرات، ومن ثم عام 2007 بتهمة حيازة سلاح ومخدرات، وهو ما أدركه فيما بعد بأن سجله الإجرامي لا يتعلق بالتصويت ويمكنه التصويت في الدورة القادمة من الانتخابات.

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وكانت تقديرات CNNأظهرت فوز نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بـ1992 مندوبا، وهو العدد الكافي من أصوات المندوبين ليأمن ترشحه عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 أمام دونالد ترامب الساعي لفترة ولاية ثانية.

وفي استقصاء لـCNN مؤخرا حول المنافسة بين ترامب وبايدن، أظهرت الأرقام تفوق بايدن بنسبة 51% من عدد الناخبين المسجلين على مستوى أمريكا، مقابل ما نسبته 41% من الأصوات الداعمة لترامب، الأمر الذي يعكس تحولا كبيرا في حجم الدعم لبايدن الذي كان يحظى بـ48% من معدل الدعم مقابل 43% لترامب في استقصاء شهر أبريل الماضي.

وقالت الشبكة الأمريكية إن بايدن فاز في الانتخابات التمهيدية في منطقة جوام، السبت الماضى، ليحصل ما مجموعة 1992 من أصوات المندوبين متجاوزا عقبة الـ1991 صوتا التي يحتاجها ليمثل الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، وفقا لتوقعات CNN.