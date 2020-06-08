شكرا لقرائتكم خبر عن فريق BTS يتبرع بمليون دولار لحركة Black Lives Matter المناهضة للعنصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع جاست جيرد أن فريق BTS الكوري الجنوبي قام بالتبرع بمبلغ مليون دولار أمريكي وذلك لحركة Black Lives Matter المناهضة للعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء وهي الحركة التي نشطت بسبب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد علي يد عناصر من الشرطة الأمريكية وذلك بعدما قامت بالتعامل معه بعنف أثناء القبض عليه.

المنظمة بدأت في تلقي العديد من التبرعات حيث كشف النجم العالمي The Weeknd أنه قد تبرع بمبلغ 500.000 دولار أمريكي لقضايا متنوعة تشكل جزء مهم و كبير من حركة " Black Lives Matter " .

فريق BTS أعلن تأجيل جولته الغنائية في أمريكا الشمالية و ذلك بسبب الأزمة الصحية الحالية التي تجتاح العالم مؤخرا ، و كانت الجولة ستبدأ في 25 و 26 أبريل المقبل في سانتا كلارا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، كما أعلن سابقا أعضاء الفريق الكوري BTS أنهم ألغوا اربع حفلات ضخمة كان من المقرر أن تقام في شهر أبريل المقبل في كوريا.

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وأشار الفريق في بيان أنهم يبحثوا في البداية عن الأمان للجميع ..ويتبعوا توجيهات جميع الحكومات فيما يتعلق بالأحداث العامة لضمان توفير بيئة آمنة للجميع .. وسيكشف الفريق قريبا عن تحديث لمواعيد حفلاتهم الجديدة .

وظهر الفزيق مؤخرا خلال المشاركة في البرنامج التلفزيوني الأمريكي الشهير" the Late Late Show " مع المذيع جيمس كوردن علي قناة cbs و ذلك بحلقة خاصة حملت اسم " HomeFest coronavirus " ، و هي من أجل دعم فكرة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من تفشي فيروس كورونا وقدم الفريق الغنائي المكون من 7 أعضاء أغنية " Boy With Luv " حيث وجد الكثيرين ان الفرق أبدع في هذا الإستعراض .