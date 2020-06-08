شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل العزل الصحى.. ديو جديد بين Akon و 6IX9INE.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ثنائي الراب الشهيران Akon و 6IX9INE عن تعاون جديد بينهما خلال الفترة القادمة من داخل العزل الصحي المنزلي الذي يقضياه بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر نجم الراب الشهير AKON مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يؤدي بعض كلمات الأغنية المنتظرة مع 6IX9INE، والمقرر طرحها خلال الفترة القادمة.

وبحسب صحيفة TMZ الشهيرة فإن الثنائي يشتركان في الأغنية الجديدة لأول مرة، وستشمل الأغنية الجديدة التحدث عن شعور 6IX9INE بالندم حول رؤيته لابنته من جديد وسيحاول ذكر قضيتها المتعلقة في المحاكم حالياً في الأغنية الجديدة.

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وكان المطرب العالمى Akon قد فاجأ جمهوره فى العالم والوطن العربى بالتحديد، بكتابة رسالة باللغة العربية للنجم تامر حسني، وتحيته عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، بعد أن نشر مجموعة من صور الحفلة التى جمعتهما فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جولات تامر الغنائية بالدول العربية.

وكتب المطرب العالمى Akon باللغة العربية، قائلاً: "دا نورك أنت يا تيمو يا سيد المعلمين ???????? "، ويأتى هذا الرد بعد أن نشر "حسني" بوست قبله بلحظات قائلاً: "نورتني يا معلم إكون".