شكرا لقرائتكم خبر عن بطلي منذ 1960.. فان دام يحتفل بعيد ميلاد والده بصورة على أحد الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الممثل العالمي "جين كلود فان دام"، على الاحتفال بعيد ميلاد والده الذي يوافق اليوم، بصور لهما مع والدته على أحد الشواطئ، ليتغزل ببعض الكلمات في والده.

ونشر فان دام الصورة التي توسط فيها والده ووالدته، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، منذ قليل، وكتب "هو بطلي من 18 أكتوبر 1960، شكراً لحكمتك ودعمك وحبك، عيد ميلاد سعيد بابا، وأتمنى لك ولماما صحة وسلام وسعادة دائما".

وكان فان دام، قد استغل الحجر الصحي الذي يعيشه الكثير من شعوب العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لمشاركة متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو جديد له من احدى المقابل التي صورها عبر تطبيق الفيديوهات Tik Tok.

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ونشر أسطورة الأكشن الشهير منذ عدة اسابيع، مقطع فيديو جديد له عبر حسابه بموقع انستجرام، وهو يؤدي مقلب في أحد الأشخاص الذين طالبوا منه مساعدته، وسرعان ما يمضي فان دام في طريقه، وكتب معلقاً على الفيديو "ابدأ يومك بابتسامة".

وسرعان ما حصد الفيديو الذي نشره النجم العالمي صاحب الـ ٥٩ عاماً، على عدد مشاهدات تخطت الـ ١٠٠ ألف خلال دقائق قليلة من نشره، بالإضافة الى الالاف التعليقات والاعجابات.

ولم يكن هذا الفيديو هو الأول لـ "فان دام" فسبق أن نشر عدد من الفيديوهات الساخرة التي يحرص باستمرار على مشاركتها مع جمهوره ومتابعيه والتي دائماً ما تحصد مئات الالاف من المشاهدات.