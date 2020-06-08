شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح الموسم الثالث.. مسلسل Dark يتوقع نهاية العالم الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد العالم هذه الفترة مجموعة من الأحداث الكثيرة غير المتوقعة، منها جائحة فيروس كورونا التى أدت إلى توقف الحركة في حول العالم منذ شهر فبراير أو مارس الماضى تقريبا، ولكن مع انتظار الكثيرين للموسم الثالث من Dark، يجب أن نذكرهم بأن العمل توقع حلول نهاية العالم في 27 يونيو من العام الحالى 2020، في إحدى حلقاته السابقه، وهو نفس يوم عرض الموسم الثالث من العمل.

Dark يعرض على شبكة نيتفلكس، والمسلسل حاز على إعجاب الكثيرين منذ بداية عرضه في 2017، وطرح منه إلى الان 18 حلقة التي اتسمت بالغموض والتشويق بـ شكل كبير، وحصل المسلسل على تقييم وصل إلى 8.7 على موقع imdb. على أن يحتوى الموسم الثالث من مسلسل Dark على 6 حلقات، تصل مدة كل منها إلى حوالى الساعة، على أن يدور الموسم الجديد حول جوناس الذى يجد نفسه في نسخة مغايرة من مدينة ويندن، ويكتشف أن آدم ليس هو الوحيد الذي يتلاعب بالزمان، المكان، ونهاية العالم كي يحقق أهدافه في دائرة لا نهائية من الأسباب والنتائج.

وقد صرح الثنائى يانتجه فريزه مؤلفة العمل والمخرج باران بو أودار عن نهاية المسلسل: "منذ البداية كانت خطتنا أن يكون مسلسل Dark ثلاثية تدور أحداثها حول السفر عبر الزمن، ولقد شعرنا بسعادة كبيرة حين لاقى الموسمين الأول والثاني من المسلسل نجاحاً هائلاً في جميع أنحاء العالم، وفى الموسم الثالث سنجيب عن كل الأسئلة التي تدور بذهن المشاهدين، ونساعدهم على فك شفرات القصة مع الوقت، سيكون صعباً علينا أن نترك هذه الشخصيات والتي ارتبطنا بها كثيراً، ولكن البداية هي النهاية، والنهاية هي البداية".

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بالإضافة إلى ذلك يصل Dark إلى خاتمته التى ستبهر متابعيه التي تتخطى حواجز الزمان والمكان، وعند وصوله إلى العالم الجديد، حيث يحاول جوناس أن يفهم دور الأداء الذي شهدته مدينة ويندن في تحديد مصيره، بينما الآخرين الذين تركهم في العالم الآخر يبحثون عن وسيلة لكسر الدائرة المتكررة التي لا تقوم الآن بتغيير الزمان فحسب ولكن المكان أيضاً، عالمان، الضوء والظلام، وفي قلب كل هذا تقع قصة حب تراجيدية ذات أبعاد ملحمية.

ويعد مسلسل Dark هو أول سلسلة ألمانية أصلية تم إنتاجها لشبكة نتفليكس التليفزيونية، والتى تسرد حقبة 1986، داخل بلدة ألمانية صغيرة ذات ماض مأساوى وغريب تدعى "فيندن"، تشهد حادثة اختفاء مفاجئ لطفلين صغيرين، ما يثير ضجة كبيرة داخلها، يترتب عليه انطلاق أربع عائلات فى رحلة بحث للحصول على إجابات لهذا اللغز الغامض.

المسلسل ينتمي لفئة الدراما والغموض، وهو إنتاج تليفزيون ويدمان وبيرج، ومن إعداد وتأليف باران بو اودار، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشى، جوردى تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، اناتول توبمان، مارك واشكى.