شكرا لقرائتكم خبر عن جينا الريحاني: أجمع تراث والدي وأتمني وضعها في متحف باسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكري وفاة الفنان الكبير نجيب الريحاني الذي رحل عن دنيا يوم 8 يونيو تاركا تراثا عظيما من الأفلام والمسرحيات وفي تلك الذكري كانت قد كشفت لليوم السابع ابنته جينا الريحاني أنها تحاول جمع تراث والدها وكل ما يخصه من أوراق ومذكرات ومتعلقات شخصية وتتمني وضعها في متحف يحمل اسمه .

تجدر الإشارة إلى أن جينا هى الابنة الوحيدة لنجيب الريحانى من زوجته لوسى، والتى كانت نجمة الاستعراضات بفرقته، وتحمل الجنسية الفرنسية من أصل ألمانى، وتزوج من والدتها فى شقة بحى هيليوبوليس، ثم سافرا للعاصمة الفرنسية عام 37 بعد طلاقه من الفنانة بديعة مصابنى.

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جينا الريحاني

تبحث جينا حاليًا عن تراث والدها الضائع فهناك أكثر من 80 مسرحية قام بتمثيلها ولا يوجد لها أى أثر حاليًا وتطالب جينا وزارة الثقافة والتلفزيون وشركات الإنتاج بالبحث عن هذا التراث الضائع معها وعرضه للجمهور ولذلك أسست جمعية فى الإسكندرية ولكنها لم تشهر ولكنها يقوم فيها بعمل احتفاليات وندوات لمناقشة تاريخ الريحانى باستمرار.



ابنة نجيب الريحاني

يذكر أن الفنان نجيب الريحاني من مواليد حي باب الشعريَّة بِمدينة القاهرة في زمن الخديويَّة، لِأبٍ عراقيٍّ كلدانيّ يُدعى «إلياس ريحانة»، كان يعمل بِتجارة الخيل، فاستقر به الحال في القاهرة لِيتزوَّج امرأةً مصريَّة قبطيَّة أنجب منها ثلاثة أبناء منهم نجيب. تلقَّى الريحاني تعليمه في مدرسة الفرير (بالفرنسية: Les Frères)‏ الفرنسيَّة بالقاهرة، وفيها تجلَّت موهبته التمثيليَّة المُبكرة، فانضمَّ إلى فريق التمثيل المدرسيّ، واشتهر بين مُعلميه بقُدرته على إلقاء الشعر العربي، حيثُ كان من أشد المُعجبين بالمُتنبي وأبو العلاء المعرِّي، كما أحب الأعمال الأدبيَّة والمسرحيَّة الفرنسيَّة. بعد إتمامه دراسته، عمل مُوظفًا بسيطًا في شركةٍ لِإنتاج السُكَّر في صعيد مصر، وكان لِتجربته هذه أثرٌ على العديد من مسرحياته وأفلامه السينمائيَّة لاحقًا، وعاش لِفترةٍ مُتنقلًا بين القاهرة والصعيد. وفي أواخر العقد الثاني من القرن العشرين الميلاديّ أسس مع صديق عُمره بديع خيري فرقةً مسرحيَّة عملت على نقل الكثير من المسرحيَّات الكوميديَّة الفرنسيَّة إلى اللُغة العربيَّة، وعُرضت على مُختلف المسارح في مصر وأرجاء واسعة من الوطن العربي، قبل أن يُحوَّل قسمٌ منها إلى أفلامٍ سينمائيَّة مع بداية الإنتاج السينمائي في مصر.