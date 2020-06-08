شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تسخر من شائعة مشاجرتها مع حسام حبيب: مبنبطلش خناق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت النجمة شيرين عبد الوهاب، من الشائعة التي انتشرت مؤخرا، حول مشاجرتها مع زوجها المطرب حسام حبيب، مما استدعى تدخل صديقهما المقرب المطرب أحمد سعد، بصورة نشرتها عبر حسابها على تويتر وهى في أحضان زوجها وعلقت قائلة، " زى ما انتوا شايفين مبنبطلش خناق".





وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب، نفت أيضا الأخبار التي ترددت أمس الأحد، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أو ظهور أية أعراض عليها مؤكدة أنها مجرد شائعات سخيفة ليس لها أساس من الصحة.

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وقالت شيرين عبد الوهاب في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، بأنها تتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليها أية أعراض أو إنها أجرت أي مسحات لاكتشاف فيروس كورونا المستجد كما أشيع، مؤكدة، هذا الكلام غير صحيح تماما وإنها مجرد شائعات مغرضة، ولا تعلم مصدرها.

وترددت شائعات تفيد بإصابة النجمة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض أعراض الإصابة عليها، وهو ما دفعها للذهاب إلي المستشفى لإجراء مسحة للتأكد من الإصابة من عدمها، إلا أن نتيجة المسحة الأولى جاءت إيجابية وهو ما جعل شيرين وأسرتها تشعر بالخوف من هذا الفيروس اللعين لتطلب أسرتها القيام بعمل مسحة ثانية وهي المسحة التي جاءت نتيجتها سلبية وهي ما جعل شيرين واسرتها يشعرون بالارتياح، إلا أنه وحتى تتأكد شيرين من الأمر قامت بعمل مسحة ثالثة لتكون هي الفيصل ولكن لا تزال نتيجة المسحة لم تظهر بعد.