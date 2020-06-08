شكرا لقرائتكم خبر عن بالبدلة البنى اللميع.. حمادة هلال يتذكر أيام زمان بصورة من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان حمادة هلال، ذكريات طفولته بصورة قديمة تجمعه مع عدد من أصدقائه، وكان النجم يتوسط شلة أصحاب زمان مرتديًا بدلة كاملة لميع باللون البنى، وشارك حمادة هلال، صورته مع الجمهور ومتابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتب فى تعليقه عليها: "أيام البدلة البنى اللميع".

يأتى هذا بعدما أعلن حمادة هلال، طرح أغنية جديدة له خلال أيام بعنوان "طحن × طحن"، وهى من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا، ولم يعلن حمادة موعد طرح الأغنية مكتفيا بكلمة "قريبا".

وكانت أغنية "جمالها" لحماده هلال تخطت حاجز 6 ملايين بعد طرحها من حوالى 10 أيام على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتى ظهرت معه في الأغنية الفنانة الشابة منة عرفة من كلمات ماجد صبرى وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف وحازت على اعجاب الكثيرون واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة .

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وتقول كلمات الأغنية " دى جمالها اووه لا لا ... و قوامها اووه لا لا، خطفتني وعهد الله بره الدنيا، نفسي اكلم ماما ... طيب لا و لا اه، ضحكت لي هاهاها ... واختفت فى ثانية، ماتخف علينا بشويش ... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام ... ده جمالك غطى علي الحلوين شغلى بالى بالى .

واحتل كليب النجم حمادة هلال "يا جمالها" مؤخرا المركز الأول بقائمة الترند على اليوتيوب وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهو الكليب الذي ظهرت معه فيه الفنانة الشابة منة عرفة.وكان حمادة هلال طرح الشهر الماضي كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، وسبقه كليب فى عيد الأم بعنوان "ست الناس"، وهى الأغنية التى أهداها إلى كل الأمهات، بعدما طرحها على طريقة الفيديو كليب مؤخراً.