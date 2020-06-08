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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها فى YouTube’s Dear Class.. كاتى بيرى "اتعودت تمشى حافية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية كاتي بيرى في " YouTube’s Dear Class " لعام 2020 ، حيث ابهرت المغنية الحامل البالغة من العمر ( 35 عام ) العالم بتقديمها عدد من اغنيتها المميزة و آخرها أغنية " Daisies " التي اطلقتها مؤخرا و حققت نجاح كبير .
و قد تعمدت كاتي بيري ان تظهر بطنها المنتفخ اثر الحمل ، فقد ارتدت فستان ضيق باللون الأبيض و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Alexandre Vauthier " وصل سعره الي 1599 جنية إسترليني ، و ما لفت الانظار أن كاتي فضلت الظهور حافية القدمين و هي ليست المرة الاولي التي تتخلي فيها النجمة الشهيرة عن حذائها لكنها المرة الثانية خلال اقل من شعر فكانت المرة الاولى خلال غنائها أغنية " Daisies " ضمن المباراة النهائية الافتراضية لبرنامج " American Idol " مايو الماضي .
كاتي بيري بحفل امس علي يوتيوب
يذكر أن كاتي بيري قد فاجأت عشاقها في كليب " Daisies " بعد أن كشفت عن بطنها المنتفخ أثرانتظار طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم حتي توثق لهذه الفترة الهامة التي تعيشها النجمة الشهيرة، وكليب " Daisies " هومن إنتاج وإخراج ليزا فولوشي .
كما استطاعت كاتي بيري أن تحقق نجاح كبير بمجرد أن أطلقت أغنيتها الجديدة " Daisies " ، حيث استطاعت أن تسيطر في اليوم الأول من إطلاق الأغنية على صدارة مخطط مبيعات " iTunes " في الولايات المتحدة الأمريكية، و ذلك حسب موقع " هيدلاين بلانيت ".
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